Napoli, Demme escluso dalla squadra e dalla Champions: sarà fuori rosa fino alla conclusione del contratto

Concluso il mercato estivo, in casa Napoli è tempo di valutazioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha adottato una politica ferrea con tutti coloro che sono in scadenza di contratto o che comunque non sono più nei parametri societari. Tra questi figura anche Diego Demme, il quale è rimasto da separato in casa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il calciatore sarà fuori rosa fino alla conclusione del contratto e non prenderà parte alle partite della squadra. L’unica opportunità, per il centrocampista, è trasferirsi in Arabia o Turchia, nazioni dove il mercato è ancora aperto.

Diego Demme sarà quindi escluso anche dalla lista dei convocati per la massima competizione europea, la UEFA Champions League. L’allenatore Rudi Garcia ha comunicato al giocatore la decisione societaria e non può fare altrimenti.

Dopo quattro anni con la maglia azzurra, quindi, Diego Demme può considerare conclusa la sua avventura partenopea. Il suo ingaggio da 2.3 milioni di euro è stato uno scoglio difficile da superare per tutti i club che hanno provato ad ingaggiarlo in queste settimane ed anche per questo il Napoli ha deciso di metterlo fuori rosa.