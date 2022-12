Napoli: Demme nel mirino del Torino

Il Napoli ha ottenuto non pochi successi in questo avvio di stagione che hanno permesso alla squadra di concludere la prima parte di campionato da prima in classifica con ben otto punti di vantaggio sul Milan.

Il merito va soprattutto al mister Spalletti che ha saputo credere e creare una squadra forte del punto di vista fisico e psicologico. Proprio per questo i riflettori di mercato sono puntati su alcuni gioielli azzurri che saranno tentati a lasciare la città.

Tra i possibili nomi in uscita c’è anche quello di Diego Demme, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ex Lipsia sarebbe ad un passo dal dire addio in quanto non riesce a trovare il proprio spazio nella rosa attuale.

Il suo, comunque, è un profilo che piace sia in Italia che all’estero. Non è una novità, infatti, che il tecnico Gattuso vorrebbe provare a strapparlo al Napoli nella prossima sessione di mercato ma questa volta dovrà competere anche con il Torino che sta pensando di rinforzare il centrocampo per la seconda metà di campionato.