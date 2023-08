Napoli, Demme verso l’addio per 3 milioni. Zanoli chiede spazio, vuole giocare

In casa Napoli si pensa non solo al mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Il nuovo ds Meluso è infatti impegnato nel cedere alcuni esuberi e tra questi ci sarebbe anche Diego Demme, finito ai margini del progetto. Anche Rudi Garcia, infatti, considera l’italo-tedesco l’alternativa a Lobotka, rischiando quindi di vedere poco il campo anche quest’anno.

Per questo motivo il centrocampista sarebbe vicino all’addio con un club di Serie A che nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti: il Genoa. Il Grifone sarebbe infatti disposto ad offrire al Napoli i 3 milioni di euro necessari per acquistare le prestazioni sportive del calciatore partenopeo e prenderlo, quindi, a titolo definitivo.

Un altro calciatore che chiede spazio è Alessandro Zanoli. Il terzino azzurro è stato confermato da Rudi Garcia ma, considerata la sua giovane età, vorrebbe fare esperienza da titolare e non essere l’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Su Zanoli è sempre forte il Genoa, club che gli garantirebbe il posto fisso sulla corsia di destra. Per questo motivo Zanoli starebbe facendo pressioni per andare via in prestito nonostante le garanzie del mister azzurro.