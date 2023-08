Napoli, dentro Lindstrom e fuori Lozano: l’avventura in azzurro del messicano può considerarsi conclusa

La SSC Napoli ha perfezionato l’acquisto di Jesper Lindstrom. L’attaccante arriva in azzurro per prendere il posto di Hirving Lozano, il quale può ormai considerare conclusa la sua avventura con la maglia partenopea. Prima del ritiro di Dimaro, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis era stato chiaro.

La rottura con la dirigenza azzurra è arrivata dopo aver rifiutato il rinnovo contrattuale e la ‘minaccia’ del presidente di farlo restare un anno in tribuna. Il giocatore è ora in trattativa con il PSV per il suo ritorno in Olanda.

La fumata bianca per l’acquisto di Lindstrom è arrivata nella giornata di ieri e il calciatore ha accettato subito la destinazione partenopea. Per Lindstrom un contratto di cinque anni a circa 2.3 milioni di euro a stagione, la stessa cifra che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva offerto ad Hirving Lozano per rinnovare il suo contratto.

In merito alle cifre, Jesper Lindstrom si trasferirà in Campania per un importo che, bonus compresi, potrebbe arrivare a circa 25 milioni di euro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, quindi, ha investito la somma destinata all’acquisto di Gabri Veiga nel nuovo attaccante.