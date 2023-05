Napoli, depositato il contratto di Rrahmani: le cifre

La SSC Napoli e Amir Rrahmani hanno deciso di proseguire il rapporto di lavoro. Come annunciato da SKY, è stato depositato in Lega Calcio il nuovo contratto del difensore azzurro, il quale resterà in Campania fino al 2027 con possibilità di rinnovo automatico per una stagione in più.

Si tratta, quindi, di un rinnovo quinquennale nel corso del quale il difensore azzurro vedrà aumentare anche il suo ingaggio che si stabilirà sopra ai 2 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis ha voluto premiare il suo giocatore dopo la grande stagione che si è conclusa con la conquista dello Scudetto.