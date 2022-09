Napoli-Deulofeu: la trattativa non è mai decollata

Nell’ultima sessione di mercato, al centro delle trattative, c’è stato l’interesse del Napoli per Deulofeu. Le trattative, in realtà, nonostante inizialmente fossero più calde, si sono poi fermate viste le pretese dell’Udinese e i dubbi tecnici di Spalletti tanto che il club azzurro ha poi deciso di puntare su altri talenti, uno tra gli altri Giacomo Raspadori.

Le indiscrezioni di fine mercato, in realtà, rivelavano che il Napoli non avesse mai fatto realmente un’offerta per il giocatore, si trattava piuttosto di un contatto con la società. La trattiva, quindi, non è mai decollata nonostante la volontà e disponibilità del calciatore al trasferimento.

Le ultime dichiarazioni sulla questione arrivano dal direttore tecnico Pierpaolo Marino: “Deulofeu? Siamo felici di averlo tenuto con noi perché è un valore aggiunto importantissimo. Se oggi siamo in questa posizione clamorosa di classifica, il merito è anche suo”.