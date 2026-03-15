Nel corso della trasmissione radiofonica “Football Club”, in onda su 1 Station Radio, il giornalista Luca Di Leonardo ha offerto la sua analisi sull’attualità del Napoli soffermandosi in particolare sulla sfida contro il Lecce, prevista di lì a poco. Durante l’intervento ha evidenziato come la gara rappresenti un passaggio importante per gli azzurri, partita poi vinta dagli azzurri in rimonta per 2-1.

Nel suo intervento si è parlato anche di Frank Zambo Anguissa. Di Leonardo ha spiegato che il centrocampista starebbe valutando l’idea di cambiare aria, anche alla luce di alcune vicende personali e familiari che avrebbero inciso sulle sue riflessioni riguardo al futuro.

Questo l’estratto di una parte delle sue dichiarazioni: “Anguissa vorrebbe cambiare aria anche in seguito a problemi familiari. Rrahmani potrebbe andar via di fronte ad una ottima offerta, ma lui non spinge per questa soluzione. Chi spinge è Lobotka, che potrebbe avere l’ultimo contratto importante della sua carriera”.

Una situazione da monitorare, dunque, che potrebbe avere ripercussioni anche sulle strategie del club nelle prossime finestre di mercato. La sua prestazione contro il Lecce è stata sicuramente deludente e non dovuta a questa necessità, ma sicuramente alla sua condizione non ancora ottimale dopo quasi quattro mesi di stop per infortunio. In caso di addio, Manna segue da mesi Mainoo del Manchester United.