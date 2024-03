Napoli, Di Lorenzo capitano vero: il suo desiderio era continuare ad indossare la fascia da capitano

La SSC Napoli, da oltre un anno, ha in squadra un capitano vero: Giovanni Di Lorenzo. Il difensore azzurro non sta vivendo una stagione eccezionale come quella dello Scudetto ma è sempre pronto a dare il proprio supporto alla squadra per portare in alto il nome di Napoli.

La scorsa estate il difensore azzurro sicuramente aveva a disposizioni grandi offerte, ma il suo desiderio è stato sempre uno: quello di restare a Napoli e continuare ad indossare la fascia da capitano.

Il rinnovo è arrivata la scorsa estate a Dimaro, con Aurelio De Laurentiis che ha premiato il suo capitano. Dopo la firma, Di Lorenzo aveva dichiarato: “Ci tenevo a ringraziare la società per questo bellissimo riconoscimento”.

“Naturalmente ringrazio tutti i miei compagni. Siamo una squadra e da solo non sarei nessuno. Vi siete meritati una cena. Saluto anche tutti i tifosi, grazie a nome di tutta la squadra perché ogni giorni ci trasmettete la passione verso questa squadra”.