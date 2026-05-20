Le parole di Ciro Venerato a RAI News sembrano indirizzare sempre di più il futuro della panchina del SSC Napoli verso un nome ben preciso: Maurizio Sarri. Secondo il giornalista, infatti, l’annuncio del nuovo allenatore azzurro potrebbe arrivare entro la fine del mese, segnale di una scelta ormai vicina da parte di Aurelio De Laurentiis dopo giorni di riflessioni sul post-Conte.

Il profilo di Sarri starebbe raccogliendo consensi importanti anche all’interno dello spogliatoio. Tra i motivi che avrebbero convinto il club ci sarebbe il forte gradimento da parte di alcuni leader della rosa, in particolare del capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro vedrebbe di buon occhio il ritorno del tecnico toscano, considerato l’uomo giusto per dare continuità tecnica e identità ad una squadra.

La candidatura di Sarri avrebbe preso quota anche grazie alla sua profonda conoscenza dell’ambiente napoletano. Il tecnico, che ha lasciato un ricordo indelebile durante la sua precedente esperienza in azzurro, rappresenterebbe una scelta capace di riaccendere entusiasmo tra i tifosi e riportare quel calcio offensivo e spettacolare che aveva fatto innamorare la città.

Le prossime settimane saranno decisive, ma le sensazioni diventano sempre più chiare. Dopo i primi contatti positivi e le indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni, il nome di Maurizio Sarri appare sempre meno una semplice suggestione.