Napoli, Di Lorenzo ha provato a convincere Sinatti a restare ma non c’è stato nulla da fare

Dopo lo Scudetto in casa Napoli si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione. L’addio di Luciano Spalletti è stato solo l’inizio di una serie di drastiche decisioni che hanno portato, alla fine, anche Cristiano Giuntoli ad abbandonare la piazza partenopea per approdare alla Juventus. Nei giorni scorsi, inoltre, un altro membro dello staff azzurro ha deciso di andare via: Francesco Sinatti.

L’edizione de Il Mattino spiega come Giovanni Di Lorenzo ha provato a convincere il membro dello staff a fare un passo indietro, ma non c’è stato nulla da fare: “E Di Lorenzo ha provato persino a fargli cambiare idea. Perché quel gruppo che ha vinto lo scudetto è fatto di uomini di spessore. Ma Sinatti non ha fatto retromarcia“. La separazione è ufficiale già da qualche giorno, con il preparatore sportivo che ha deciso di andare via a seguito dell’incontro avvenuto mercoledì con Aurelio De Laurentiis.

Una delle motivazioni sarebbe quella relativa alla presenza dello storico preparatore dello staff di Rudi Garcia, Paolo Rongoni. Lo staff azzurro continua, quindi, a rinnovarsi. Sono cinque anni che Sinatti è nello staff partenopeo e sicuramente è suo il merito dei pochi infortuni rimediati nella passata stagione.