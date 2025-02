Napoli, Di Lorenzo il capitano del presente e del futuro: con Conte è tornato ai livelli dello Scudetto

La SSC Napoli, ormai da quasi sei stagioni, ha in squadra un capitano vero: Giovanni Di Lorenzo. Il difensore azzurro sta vivendo una stagione eccezionale come quella dello Scudetto ed è sempre pronto a dare il proprio supporto alla squadra per portare in alto il nome di Napoli.

La scorsa estate il difensore azzurro sicuramente aveva a disposizioni grandi offerte con ingaggi importantissimi, soprattutto considerando l’eventuale lordo, ma il suo desiderio è stato sempre uno: quello di restare a Napoli e continuare ad indossare la fascia da capitano. Le incomprensioni della scorsa stagione sono il passato ed il calciatore ha sposato la causa azzurra anche per le prossime stagioni.

GIOVANNI DI LORENZO IL CAPITANO CHE PORTA IL NAPOLI SULLE SPALLE: DOPO LA BRUTTA STAGIONE IL DIFENSORE PARTENOPEO SI E’ RISCATTATO CON ANTONIO CONTE IN PANCHINA

Il rinnovo è arrivato due stagioni fa a Dimaro, con Aurelio De Laurentiis che ha premiato il suo capitano. Dopo la firma, Di Lorenzo aveva dichiarato: “Ci tenevo a ringraziare la società per questo bellissimo riconoscimento”.

“Naturalmente ringrazio tutti i miei compagni. Siamo una squadra e da solo non sarei nessuno. Vi siete meritati una cena. Saluto anche tutti i tifosi, grazie a nome di tutta la squadra perché ogni giorni ci trasmettete la passione verso questa squadra”.