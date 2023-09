Napoli, Di Lorenzo leader: “Uniti anche nelle sconfitte”

Il Napoli ha dovuto sperimentare la prima sconfitta dopo 40 giornate contro la Lazio di Maurizio Sarri. I tifosi azzurri hanno provato una certa amarezza ma Giovanni Di Lorenzo ha trovato un modo per rincuorarli.

Le parole di Di Lorenzo

Come ha riportato il Corriere dello Sport, Di Lorenzo ha provato a dare uno scossone alla squadra e ai tifosi dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco cosa ha scritto il noto quotidiano sportivo:

“Questa volta, sì: la potenza dei social. Giovanni Di Lorenzo l’ha sprigionata sabato notte, poco dopo la sconfitta con la Lazio al Maradona. La prima del Napoli in questa stagione. Un inedito con lo scudetto sul petto andato in scena alla terza giornata, in nettissimo ma intempestivo anticipo rispetto a un campionato fa (alla sedicesima, con l’Inter a San Siro). Già.

E così il capitano è sceso di nuovo in campo: «Uniti anche nelle sconfitte», le quattro parole messe in fila in calce a una foto della squadra pubblicata su Instagram. Un messaggio, unito al classico hashtag-slogan #ForzaNapoliSempre, breve ma molto intenso.

Di Lorenzo non s’è dilungato, non gli sono toccate interviste e conferenze, eppure il suo intervento ha fatto più breccia nell’immaginario e nei cuori tormentati del popolo azzurro di molte altre parole volate via nel post partita”.