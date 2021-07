Napoli – Di Lorenzo, rinnovo fino al 2026: accordo vicinissimo

Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei migliori del Napoli della scorsa stagione. Dopo un avvio un po’ in ombra, il terzino destro azzurro è cresciuto a dismisura, con un finale di campionato in crescendo. Le stesse prestazioni sono state ripetute anche con l’Italia di Mancini a Euro2020, in cui tra l’altro l’ex Empoli ha sfoderato una grandissima personalità.

Il rinnovo di Di Lorenzo così non è mai stato in discussione. Secondo la redazione di Sky Sport in particolare, l’accordo sarebbe ormai ad un passo. Il nuovo contratto, che sarà firmato nei prossimi giorni, durerà fino al 2026.

Un rinnovo importantissimo, che certifica la fiducia reciproca che vige tra Di Lorenzo ed il Napoli. Sulla fascia destra il club azzurro ha così confermato il proprio terzino senza pensarci due volte. Ore c’è bisogno di trovarvi un sostituto e di un terzino per la fascia opposta.

In tutto ciò Luciano Spalletti dovrà fare le sue valutazioni anche su qualche pedina ritornata dall’esperienza in prestito e ora nuovamente a disposizione per il Napoli. Tra queste vi è ad esempio Kevin Malcuit, che potrebbe proprio rappresentare il ricambio di Giovanni Di Lorenzo.

In caso di bocciatura del terzino francese dovrà necessariamente essere acquistato anche un terzino destro, per consentire all’ex Empoli di rifiatare e per consegnare a Luciano Spalletti un organico con una coppia di calciatori per ruolo.