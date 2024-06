Napoli, Di Lorenzo verso l’addio: Vanderson per la fascia, è arrivato l’ok di Antonio Conte

Salvo clamorosi colpi di scena, Giovanni Di Lorenzo e la SSC Napoli si separeranno dopo la conclusione degli Europei. L’agente Giuffredi ha annunciato più volte la volontà del calciatore di voler andare via dopo la stagione non positiva e tutte le vicissitudini che si sono accompagnate al suo nome.

Il club partenopeo, però, non resta a guardare e, secondo l’edizione odierna de Il Mattino, avrebbe già individuato il nuovo terzino che potrebbe, a questo punto, prendere il posto dell’ex terzino dell’Empoli: “Caccia a nuovi nomi e ora si punta su un esterno di centrocampo a tutta fascia. Il profilo che piace di più è quello di Vanderson de Oliveira, giovane brasiliano di proprietà del Monaco”.

VANDERSON COSTA TANTO, VALUTAZIONE TRA I 25 E I 30 MILIONI DI EURO PER IL TERZINO DEL MONACO

“I dirigenti azzurri ci stanno pensando già da qualche settimana perché hanno individuato in lui l’uomo perfetto per fare su e giù sulla corsia garantendo qualità nelle giocate ma anche fisicità per fare entrambe le fasi”.

“Vanderson costa tanto (almeno 25-30 milioni di euro), ma il Napoli non è ancora entrato nel vivo della trattativa. Una cosa è certa: il giocatore piace a Conte che ha già dato il suo ok per tentare l’affondo”, riporta il noto quotidiano.