Napoli, Di Marzio annuncia: “Conte si sente nuovo allenatore”. Venerato: “Irato per notizie prive di fondamento”

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, si è espresso circa il possibile approdo alla corte di Aurelio De Laurentiis di Antonio Conte. Questo quanto rivelato a Sky: “De Laurentiis tornerà in queste ore da Ibiza. L’allenatore è stato lì con la famiglia, nessun incontro con Conte, i legali della società e del tecnico sono alla fase di revisione dei contratti, segnali di una trattativa tutta in discesa“.

“Mi sento di dire che Conte si sente già l’allenatore del Napoli, è molto entusiasta ed ha accettato uno stipendio inferiori a quelli già percepiti in carriera”

“Conte è conscio e consapevole che la mancanza della Champions League influirà nelle scelte in sede di mercato per un club che fa quadrare i conti come il Napoli. Non è detto quindi che arriverà e che il Napoli spenderà tanto, rigenererà gran parte della rosa: per lui Di Lorenzo è un titolare inamovibile, così come Kvaratskhelia. Insomma, per Conte al Napoli manca solo l’ufficialità“.

ANTONIO CONTE INFASTIDITO DA ALCUNE INDISCREZIONI CIRCOLATE SUL SUO CONTO

Ciro Venerato, ai microfoni RAI, ha svelato: “Un fiume in piena Antonio Conte irato per fughe di notizie assolutamente prive di fondamenta. Non c’è nessuna clausola di addio anticipato dopo una sola stagione. Assolutamente falso. Antonio ha accettato un triennale secco a cifre lontane dai suoi standard”.