Napoli, Di Marzio fa preoccupare i napoletani: “Rinnovo Osimhen in stand-by, si è bloccato un po’ tutto”

Non arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli ad un giorno da una delle partite più importanti della stagione contro il Real Madrid. Come annunciato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di SKY, infatti, è al momento in stand-by il rinnovo di Victor Osimhen, il quale rischierebbe seriamente di non firmare con gli azzurri.

“Si è bloccato un po’ tutto. Ci sono stati vari incontri, sembrava ormai questione di pochi dettagli poi evidentemente sono cambiate alcune condizioni o comunque non è stato trovato l’accordo definitivo”.

“Siamo ora in una fase di stand-by, le parti non stanno più parlando di questo argomento, che invece dovrebbe essere trattato dal Napoli. Il Tik Tok del Napoli è stato sicuramente un incidente, un errore non voluto. Non credo che il mancato rinnovo sia collegato, sul campo Osimhen è stato un grande professionista”.

Fino a qualche settimana fa sembra fatta per il rinnovo dell’attaccante azzurro ma, ad oggi, l’affare rischia di saltare definitivamente e il Napoli potrebbe avere in squadra un calciatore valutato oltre 200 milioni di euro ad un anno dalla scadenza.

In ogni caso i tifosi napoletani sono preoccupati, soprattutto in vista della prossima stagione dove Osimhen avrebbe deciso di andare via. Il rinnovo, infatti, è ormai solo un lontano ricordo e le vicende extracalcistiche rappresentano un muro difficile da superare anche per Aurelio De Laurentiis.