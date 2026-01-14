Napoli, Di Marzio: “Secondo me Gomes il Napoli l’ha bloccato”

Il giornalista di SKY, Gianluca Di Marzio, ha parlato del mercato del Napoli e del possibile primo colpo della squadra partenopea. Secondo l’esperto di mercato, infatti, il club partenopeo ha raggiunto l’accordo per il calciatore Gomes, con il club che l’avrebbe già bloccato.

“Secondo me Gomes il Napoli l’ha bloccato. C’è un accordo con il giocatore. Questo è quello che dirò tra poco e quindi, rispetto a venerdì scorso, quando avevamo detto che il Napoli era fortemente interessato, secondo me in queste ore Manna ha proprio raggiunto l’accordo con il giocatore”.

Il Napoli, quindi, pensa già al prossimo mercato estivo dove bisognerà rinforzare la squadra in tutti i settori e soprattutto ringiovanire una rosa che, attualmente, è tra le più anziane del massimo campionato italiano e anche in Europa.

“Questo non vuol dire niente, cioè non vuol dire che sia già tutto fatto. È un primo passo per poi andare a trattare con il club su basi che magari possono essere anche diverse, vista una retrocessione che mi sembra abbastanza probabile per loro”.