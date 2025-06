Napoli, Di Marzio svela le trattative del club partenopeo: bloccato il nuovo attaccante

La SSC Napoli, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato di SKY, Gianluca Di Marzio, ha bloccato il nuovo attaccante in vista della prossima stagione: Lorenzo Lucca. L’accordo con il bomber dell’Udinese è stato trovato, settimana prossima si capirà se affondare definitivamente il colpo.

Dopo aver trovato l’accordo con David, infatti, Conte ha preferito bloccare la trattativa e puntare su un attaccante più ideale al suo modulo e alla partnership con Romelu Lukaku. I nomi nel mirino erano tre: Gyokeres, Bonny ed appunto Lucca. Si è quindi deciso di puntare su quest’ultimo.

Il club friulano valuterebbe il suo attaccante tra i 35 e 40 milioni di euro. Una cifra che il Napoli può spendere ma che sicuramente vuole trattare. Lato ingaggio, invece, il club partenopeo potrebbe spingersi fino a 2 milioni di euro l’anno per i prossimi cinque anni. Un totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro, tra ingaggio e cartellino, considerando le cifre lorde.

CALCIOMERCATO SSC NAPOLI, LE ALTRE TRATTATIVE DEL CLUB PARTENOPEO SVELATE DALL’ESPERTO DI MERCATO DI SKY, GIANLUCA DI MARZIO

“Il Napoli vuole muoversi in anticipo rispetto alla scorsa estate, consegnando ad Antonio Conte una rosa quanto più completa possibile già per il ritiro. I nomi sul tavolo sono chiari: piace Juanlu del Siviglia, valutato 15 milioni, e c’è interesse concreto per Yunus Musah del Milan, per il quale servono circa 25 milioni”.