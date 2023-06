Napoli, dieci calciatori potrebbero andare via con l’arrivo di Rudi Garcia

L’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli ha sorpreso un po’ tutti, anche gli stessi calciatori, che ora dovranno cercare di ripetersi con un nuovo allenatore. Luciano Spalletti era ormai diventato come un padre, al nuovo allenatore il compito di non far rimpiangere il mister che ha portato tanta felicità con la conquista di un trofeo che mancava da oltre trent’anni.

Molti giocatori, a prescindere dall’allenatore, sono destinati all’addio. Aurelio De Laurentiis vuole infatti non solo ringiovanire la rosa, ma anche cedere tutti quei calciatori che ormai hanno perso la motivazioni. I calciatori che potrebbero fare le valigie sono diversi. Il primo potrebbe essere proprio Pierluigi Gollini. Quest’ultimo, infatti, non è stato ancora riscattato dalla dirigenza azzurra e difficilmente si troverà un accordo con l’Atalanta che pretende sette milioni di euro.

Praticamente certa, invece, è la partenza di Kim Min-Jae, il quale non ha rinnovato il contratto e andrà via mediante il pagamento della clausola rescissoria. Un altro difensore che farà le valigie è Bereszynski, il quale ritornerà alla Sampdoria.

A centrocampo, invece, non sarà riscattato Tanguy Ndombele, mentre sarà da valutare Diego Demme. Con il nuovo allenatore, infatti, potrebbe trovare maggiore spazio ma il suo desiderio è comunque quello di ritornare in Germania. Anche il futuro di Zielinski è in bilico. Il suo contratto, come quello di Lozano, è in scadenza il prossimo anno e la dirigenza azzurra ha già avvisato i calciatori che gli eventuali rinnovi dovranno prevedere un taglio dello stipendio.

Da chiarire, poi, il futuro di Marfella, Gaetano, Zerbin e Zanoli, i quali potrebbero partire tutti in prestito, mentre non sarà rinnovato il contratto di Zedadka il quale andrà via il 30 giugno a parametro zero.