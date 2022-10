Napoli, Diego Demme via solo per un’offerta irrinunciabile: il suo obiettivo è giocare

Diego Demme, centrocampista italo-tedesco del Napoli, sembrerebbe felice nel club azzurro ma pare che non abbia la completa fiducia di mister Spalletti. Questo motivo è sufficiente per guardarsi intorno e cercare una squadra che lo lasci giocare di più. Il calciatore, infatti, andrebbe via da Napoli solo per un’offerta irrinunciabile che comprenda anche la presenza effettiva nei match.

Rientro dopo l’infortunio

Da due settimane ormai, il giocatore si è completamente ristabilito e contro il Bologna è tornato in campo a seguito di un infortunio. Demme, infatti, ha giocato una decina di minuti al posto di Stanislav Lobotka e ha fatto anche bene. Tuttavia, nel match contro la Roma, Spalletti non lo ha minimamente considerato e in Champions il mediano non è in lista poiché è rientrato ora dall’infortunio.

Oggi contro il Sassuolo potrebbe avere un’altra occasione, queste le parole di mister Spalletti sulla vicenda: “Diego sta benissimo, e meno male viste le cose che succedono”. Queste parole possono significare solo una cosa: serve la mano e il talento di tutti i giocatori per continuare a fare bene, nessuno escluso.

L’amore per Napoli c’è ma Demme vuole giocare

Diego Demme è sempre stato bene a Napoli, basti pensare che nella città partenopea ha fatto nascere sua figlia Gia. Tuttavia, il calciatore vuole il suo spazio, vuole dare il suo contributo e quindi giocare. Per questo motivo, potrebbe anche accettare un’offerta irrinunciabile da altri club a patto che in questi possa effettivamente scendere in campo.

Nonostante le premesse, è ancora difficile parlare di addio a gennaio, non ci sono i presupposti per dare una notizia simile. Il dubbio, però, resta e l’unica cosa da fare è cercare con tutte le forze e il duro lavoro di ritagliarsi il suo spazio.