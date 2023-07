Napoli, Diego Demme vuole andare via per giocare di più

Diego Demme, centrocampista classe 1991, è arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020. Secondo le ultime indiscrezioni il centrocampista sarebbe ad un passo dal dire addio alla maglia azzurra. La titolarità a centrocampo, infatti, è stata assicurata a Lobotka anche da parte del nuovo allenatore Rudi Garcia mentre l’ex Lipsia non riesce a trovare adeguato spazio nella rosa attuale e non è felice della sua attuale posizione.

Dopo lo Scudetto vinto con poche partite all’attivo, Demme punta a giocare anche se ciò comporterà lasciare Napoli per una piazza meno entusiasmante. In caso di partenza di Demme, sembra che Meluso sia già al lavoro per trovare un buon sostituto ed un calciatore che possa puntare anche al posto da titolare. Il nome che stuzzica il nuovo ds e il presidente Aurelio De Laurentiis è il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners, per il quale sarà necessario comunque un investimento importante da circa 30 milioni di euro.