Napoli, dietro gli acquisti di 95 mln ci sarebbe una strategia di Aurelio De Laurentiis

Il mercato di gennaio si è concluso con la SSC Napoli che ha investito oltre 90 milioni di euro. La società partenopea, infatti, ha deciso di avviare una vera e propria rivoluzione che si completerà solo il prossimo agosto, con molti calciatori che andranno via ed altri che arriveranno.

In questo mercato di riparazione, infatti, sono stati ben cinque gli acquisti messi a segno da parte del presidente partenopeo: Demme, Lobotka, Rrahmani, Politano e Petagna. Per acquistarli, la SSC Napoli ha speso 95 milioni di euro considerando anche l’eventuale raggiungimento dei vari bonus.

Ma, come mai Aurelio De Laurentiis è diventato così spendaccione da un giorno all’altro? È la domanda che si fanno i tifosi napoletani sin dall’acquisto di Diego Demme. Sicuramente dietro questi acquisti si nasconderà una grande cessione che potrebbe essere Allan, Koulibaly o Fabian Ruiz, ma, almeno per il momento, la motivazione è un’altra.

Nel prossimo mercato estivo, infatti, la SSC Napoli incasserà 80 milioni di euro derivanti dalle cessioni dell’estate 2019. Arriveranno, infatti, 18 milioni di euro per la cessione di Marko Rog al Cagliari, 20 milioni di euro per Roberto Inglese, 20 milioni per Simone Verdi e circa 18 milioni di euro per la cessione di Ounas al Nizza.

Grazie a questa strategia, il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito ad anticipare tutti e chiudere diversi acquisti milionari nel mercato di gennaio.

Con questi 80 milioni, quindi, la SSC Napoli andrà a coprire quasi del tutto gli acquisti fatti nel mercato di gennaio. È facile aspettarsi lo stesso comportamento anche durante la prossima estate, con De Laurentiis che venderà diversi giocatori per ottenere i guadagni solo nell’estate del 2021.