Napoli, dietro la volontà di Milik di andar via c’è lo zampino della moglie

Arkadiusz Milik, con ogni probabilità, dirà addio al Napoli nella prossima sessione estiva di calciomercato. Questa ormai non è più una notizia, però ogni giorno che passa spuntano conferme in tale direzione.

L’ultima interessante novità dietro la voglia di andar via da parte di Milik è arrivata nelle ultime ore dal quotidiano La Repubblica. Tra le pagine del giornale si legge infatti come, a convincere ulteriormente il centravanti azzurro ad abbondare il progetto azzurro, ci sarebbe la moglie.

La giovane Jessica Ziolek, consorte dell’attaccante polacco, avrebbe convinto il proprio marito a cambiare aria per agevolare la sua carriera nella televisione. Per tale motivo la giovane ragazza vorrebbe spingere Milik in Inghilterra.

In terra inglese vi sono parecchi club interessati all’attaccante del Napoli. Quelli maggiormente presi in considerazione sono però in particolare due: Chelsea e Tottenham. La dirigenza partenopea non farà storie per evitare la cessione del proprio attaccante: certo appare però che quest’ultimo non sarà svenduto.

Per Arkadiusz Milik infatti, Aurelio De Laurentiis è intenzionato a chiedere 50 milioni, senza possibilità di sconto. Inoltre vi sarebbe il “no” categorico del Napoli all’inserimento di eventuali contropartite da parte dei contendenti del polacco. Ci si aspetta così un’estate di fuoco circa il futuro del centravanti azzurro.