Napoli, dietrofront Maksimovic: libero dal primo luglio potrebbe tornare con un contratto tutto nuovo

Strano davvero il destino di Nikola Maksimovic. Il centrale difensivo serbo, dopo tre stagioni al Napoli, ha chiuso la propria avventura in azzurro rimanendo svincolato lo scorso primo luglio. Le arcinote diatribe per l’eventuale rinnovo avevano indispettito fortemente la dirigenza partenopea che, a un certo punto, aveva addirittura deciso per la conclusione di ogni tipo di trattativa.

Le voci su Maksimovic, d’altronde, continuavano a tirare in ballo tante big d’Europa che, a sentire il suo entourage, avrebbero fatto carte false per lui. La posizione di accesa supponenza anzi di creare timori nella dirigenza del Napoli, avrebbe invece sortito l’effetto opposto chiudendo anzitempo ogni canale di comunicazione tra agenti e società.

Le richieste ritenute troppo esagerate da De Laurentiis e i suoi consiglieri mal si sposavano con la necessità per il club di contenere le spese per evitare imbarazzi finanziari futuri. Il muro contro muro ha finito per danneggiare, com’era facile intuire, entrambe le parti. Il Napoli si è ritrovato senza un titolare in difesa e con una lacuna piuttosto importante da colmare, mentre Maksimovic ha visto, una dopo l’altra, tutte le sue potenziali pretendenti dileguarsi silenziosamente.

Eppure oggi sarebbe trapelata la notizia che Napoli e Maksimovic sarebbero nuovamente al lavoro per stilare un nuovo contratto che ricucisca lo strappo della scorsa primavera. Un ritorno di fiamma in piena regola anticipato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni di “Calciomercato: l’originale“.

Difficile capire quali saranno i dettagli del nuovo accordo ma l’operazione potrebbe concludersi attorno ai 3 milioni all’anno per le prossime 4 stagioni. Di fatto l’ultimo ingaggio di una certa rilevanza per Nikola Maksimovic.