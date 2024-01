Napoli, difensore e centrocampista per completare la rosa: investimento da 45 milioni di euro?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo una parte di stagione fallimentare, ha deciso di mettere mano al portafogli e rinforzare la squadra nei settori critici, con altri due acquisti che saranno effettuati prima del termine del mercato di riparazione invernale.

Con Walter Mazzarri c’è piena sintonia e l’obiettivo è rinforzare la squadra per puntare alla Champions League alla qualificazione nella massima competizione europea. Per questo, nei prossimi dieci giorni, la dirigenza metterà a segno almeno altri due acquisti per rinforzare difesa e centrocampo.

Molti sono i nomi che circolano per la difesa azzurra. L’obiettivo della SSC Napoli è non andare oltre i 25 milioni di euro cash come testimonia anche l’offerta presentata qualche settimana fa al Genoa per acquistare Radu Dragusin. Quest’ultimo, però, ha preferito la Premier League. Nelle ultime ore la dirigenza azzurra avrebbe presentato un’offerta da 25 milioni di euro più il cartellino di Leo Ostigard per acquistare Alessandro Buongiorno. Anche Pavlovic ha una valutazione simile.

A centrocampo, invece, due sono i calciatori nel mirino di Meluso e De Laurentiis: Barak della Fiorentina e Orel Mangala del Nottingham Forest. Nelle ultime ore è pronto quest’ultimo in cima alla lista partenopea. Il club inglese chiede però 20 milioni.

In questo mercato di gennaio, quindi, il Napoli potrebbe mettere a segno altri due acquisti per un complessivo di 45 milioni di euro.