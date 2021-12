Napoli, difesa da rinforzare a gennaio: ecco i nomi sul taccuino di Giuntoli

In casa Napoli il mercato di gennaio dovrà necessariamente rinforzare la difesa. Il reparto arretrato infatti, soprattutto dopo l’addio di Kostas Manolas e l’infortunio di Kalidou Koulibaly, si è dimostrato corto e mancante in alcuni ruoli specifici.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha le idee chiare: nel mercato di riparazione saranno acquistati un difensore centrale ed un terzino sinistro. Per quanto riguarda la prima esigenza, secondo Repubblica sono due i nomi più caldi in quest’ultimo periodo.

In pole position pare esserci Attila Szalai, classe ’98 del Fenerbache. L’altro profilo monitorato con grande attenzione è Marcao, difensore centrale classe ’96 del Galatasaray. Da non sottovalutare ovviamente eventuali sorprese: sullo sfondo ad esempio continua ad essere seguito Armando Izzo, che non sta vivendo una situazione felicissima in quel di Torino.

Riguardo al terzino sinistro, il nome maggiormente quotato per distacco è quello di Reinildo Mandava. L’interesse del Napoli nei confronti del terzino del Lille era apparso evidente già in estate. Ora, con il contratto del calciatore in scadenza tra poco più di sei mesi, i tempi per un trasferimento low cost potrebbero essere maturi.

Con l’eventuale inserimento di un difensore centrale e di un terzino sinistro, la rosa potrà finalmente essere ritenuta completa. A tale proposito vi è da dire come Luciano Spalletti non abbia mai chiesto nulla alla società riguardo il proprio organico, del quale si è sempre ritenuto soddisfatto sin dall’inizio.