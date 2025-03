Napoli, difesa da rinforzare: Solet resta un obiettivo concreto

Il Napoli è già proiettato verso il futuro e sta pianificando con attenzione le prossime mosse di mercato. L’obiettivo della dirigenza è costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, considerando anche il ritorno in Champions League. Tra le priorità c’è il potenziamento della difesa, con la ricerca di un centrale di alto livello che possa garantire solidità al reparto arretrato.

Solet in lista

Uno dei nomi in cima alla lista è Oumar Solet, difensore francese attualmente in forza all’Udinese. Il Napoli segue il giocatore già dalla scorsa estate, quando militava nel Salisburgo e si era distinto come una delle colonne portanti del club austriaco, contribuendo alla conquista di tre campionati consecutivi. Il prezzo fissato all’epoca per il suo cartellino, circa 25 milioni di euro, aveva però frenato l’operazione, spingendo la dirigenza azzurra a virare su altri profili, tra cui Natan.

Antonio Conte, già al suo arrivo, aveva evidenziato la necessità di aggiungere un altro centrale di spessore alla rosa. Né in estate né a gennaio, tuttavia, la richiesta del tecnico è stata accolta, e nel frattempo Solet ha trovato spazio in Serie A con l’Udinese, firmando un contratto fino al 2027.

Il suo impatto nel campionato italiano è stato immediato: fisicità, letture difensive impeccabili e una leadership innata lo hanno reso uno dei punti di riferimento della squadra friulana. Le sue prestazioni, tra cui quella brillante contro il Napoli nel pareggio al Maradona, hanno attirato l’attenzione di diversi club.

Il Napoli è pronto a tornare alla carica e ha già avviato i contatti con l’Udinese per valutare la fattibilità dell’operazione. Il club bianconero, però, non intende fare sconti e valuta il giocatore intorno ai 20 milioni di euro. I dialoghi tra le due società proseguono, anche perché tra gli argomenti di discussione c’è anche Lorenzo Lucca, altro talento finito nel mirino degli azzurri. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare la rosa e regalare a Conte i profili giusti per rendere il Napoli ancora più competitivo.