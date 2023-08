Napoli, Dionisi si complimenta con gli azzurri: “Abbiamo fatto quel che potevamo per fronteggiare la loro velocità”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita persa contro gli azzurri di Rudi Garcia. Fino a qualche ora fa molti erano i paragoni degli azzurri con la Juventus, con quest’ultima considerata la squadra più forte del campionato. Eppure, gli azzurri giocano un calcio sublime come confermato dallo stesso allenatore neroverde.

Il mister ha fatto i complimenti alla squadra partenopea, sottolineando come anche quest’anno gli azzurri siano una squadra veloce e con un livello non inferiore a quella dello scorso anno: “Abbiamo fatto quello che potevamo per fronteggiare la velocità di palla del Napoli. L’abbiamo fatto bene ma non abbiamo avuto coraggio negli ultimi metri di campo“.

“Giocare in dieci contro un Napoli del genere diventa una montagna da scalare a mani nude. Il Napoli è forte ed era in vantaggio. In ogni caso mi sono piaciuti quasi tutti. Serve tempo per continuare a crescere, sarà una stagione più difficile delle altre ma potremo toglierci comunque soddisfazioni“.

L’allenatore del Sassuolo, quindi, ha fatto i suoi complimenti alla squadra di Rudi Garcia. Nonostante il mercato gli azzurri sono riusciti a confermare quasi tutta la squadra dello scorso anno e per questo lotteranno sicuramente per lo Scudetto.