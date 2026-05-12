Napoli, il disastro della stagione: giocatore messo in panchina in men che non si dica

Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare della prestazione di Vanja Milinković-Savić contro il Bologna. La vicenda ha riaperto un dibattito su un punto considerato centrale, sin dall’inizio della stagione.

Il portiere, nel giro di poco tempo, ha conquistato il cuore del Mister Antonio Conte. Tuttavia, in diverse partite le sue uscite hanno lasciato i tifosi con l’amaro in bocca.

Contro il Bologna, la prestazione del calciatore serbo non è stata affatto delle migliori. Anzi, tutt’altro. A dir il vero, quest’episodio non è stato nient’altro che l’epilogo di una serie di prove simili; contraddistinte da una sbagliata impostazione del gioco, errori in uscita e una generale sensazione di incertezza.

L’analisi su Savić non può non tener conto di colui che ha subito più di tutti, Alex Meret. Il portiere, determinante nella vittoria dei due ultimi scudetti, è stato rilegato in panchina in men che non si dica. Nel giro di poco tempo, è stato costretto ad indossare le vesti del sostituto, senza un reale motivo che giustificasse questo repentino cambio di gioco.

Per molti, il Napoli ha compiuto e sta continuando a compiere un errore. Il club, infatti, sta buttando via un punto di forza della squadra. Il portiere ha un contratto in scadenza 2027. Molto probabilmente, con l’arrivo della stagione estiva, Meret potrebbe salutare il club azzurro.