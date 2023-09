Napoli, discussione tra Osimhen e Rudi Garcia: possibile multa

La reazione di Osimhen alla sostituzione di Rudi Garcia non è piaciuta: ecco i dettagli di quanto accaduto

La risposta di Victor Osimhen alla sostituzione di Rudi Garcia è stata una brutta rappresentazione. Per il tecnico, la tranquillità sembra essere un lontano ricordo, poiché dopo aver affrontato la disapprovazione per il cambio di Kvara giorni fa, ieri ha dovuto affrontare anche l’irritazione del talentuoso attaccante nigeriano.

Forte confronto e possibili multe

Durante il momento in cui è stato sostituito per fare spazio a Simeone, Osimhen ha sollevato una domanda critica all’allenatore: “Perché non due attaccanti?”

Secondo quanto riportato dal Mattino, in edicola oggi, il capitano Di Lorenzo ha già conversato con Victor al Dall’Ara, così come Garcia, anche se con un tono più severo. Ora si sta valutando se infliggere una sanzione finanziaria al giocatore: il suo comportamento è stato eccessivamente evidente, quasi a mettere in dubbio l’autorità del tecnico seduto sulla panchina.

Si legge che lo stesso allenatore non tollererà ulteriori sceneggiate simili e oggi, a Castel Volturno, ci sarà un ultimo incontro per discutere dei toni da adottare, se necessario.