Napoli, dispetto alla Juventus: Emre Can nel mirino

I partenopei sembrerebbero essere interessati all’acquisto di Emre Can per il mercato di gennaio nel caso in cui saltasse la pista che porta a Hojberg

Il mercato di Napoli e Juventus è sempre, inevitabilmente, destinato ad essere incrociato. Attualmente i partenopei e i bianconeri stanno visionando lo stesso obiettivo, Hojberg del Tottenham, che però sembra poter essere solo un sogno per entrambe.

Il giocatore danese piace e non poco, anche se il Tottenham non sembrerebbe voler aprire ad un prestito ma solo ad una cessione definitiva. In tal senso il Napoli si sarebbe già mosso per altri profili, tra cui uno che potrebbe essere un dispetto alla Juventus.

Emre Can torna in Italia?

Avete letto bene, il Napoli sarebbe interessato ad Emre Can. L’attuale centrocampista del Borussia Dortmund piace e non poco ad Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe portarlo sotto il Vesuvio. Il giocatore, però, ha tre nodi che bloccano la possibile trattativa. Il primo l’età, visto che Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto a spendere troppo per un giocatore arrivato ai 30 anni.

Secondo, il prezzo: sarebbe ritenuta troppo eccessiva la richiesta di 20 milioni di euro dei gialloneri per privarsene. Ultimo, ma non ultimo, lo scoglio stipendio. Emre Can, difatti, percepisce circa 4 milioni di euro annui che sarebbero troppi secondo quello che vuole Aurelio De Laurentiis per una riserva. La trattativa potrebbe accendersi nel caso in cui i gialloneri abbassassero le proprie richieste e il giocatore di origini turche arrivasse a decurtarsi lo stipendio pur di sposare il progetto partenopeo. Improbabile, certo, ma può succedere.