Napoli disposto ad uno sconto per Fabian Ruiz?

Per Fabian Ruiz i partenopei sarebbero disposti a fare uno sconto. Il Manchester United sembra essere interessato al calciatore

L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra, con i colleghi del Dailymail che parlano di un Manchester United deciso a virare su Fabian Ruiz del Napoli.

Le difficoltà riscontrate per Frenkie De Jong avrebbero bloccato la trattativa con il Barcellona, dato che i catalani chiedono 70 milioni di euro. Per lo spagnolo, invece, filtra ottimismo anche perché il Napoli sembra poter effettuare uno sconto sul prezzo di cartellino. Il giocatore è valutato 30 milioni di euro, in virtù di un contratto in scadenza tra un anno.

Altro addio in Inghilterra?

Dopo Kalidou Koulibaly, anche Fabian Ruiz potrebbe dunque finire in Premier League. A Gennaio il Napoli avrebbe rifiutato circa 42 milioni da parte del Newcastle, ma ora sembrerebbe deciso ad accettare meno.

Il pericolo che il giocatore possa rimanere fuori rosa è elevato, con il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Il giocatore sogna la Spagna, anche se sembrerebbe non disdegnare altre possibilità. A Gennaio avrebbe fatto un’offerta anche la Juventus, rispedita immediatamente al mittente.

I bianconeri ora sembrano non essere più interessati al giocatore, con la possibilità sempre più intensa di un suo addio all’estero. Se rimane sarà messo fuori rosa, aspettando una scadenza di contratto che avrebbe dell’amaro. Il giocatore a quel punto potrebbe finire per andare dove vuole, con la Spagna che sarebbe la sua priorità. Le tre big Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid sarebbero le sue preferite, anche se nessuna delle tre sembra voler investire – per ora – su di lui.