Napoli, distrazione muscolare Lobotka: 2-3 settimane di stop

Come prevedibile, la ripresa della Serie A sta comportando parecchi infortuni in questa prima fase, con i calciatori chiamati a tornare al lavoro muscolare dopo molti mesi di stop. Anche il Napoli, così come molti altri club italiani, deve così fronteggiare a parecchie indisponibilità.

In ordine cronologico si sono fermati ai box prima Manolas, poi Fabian Ruiz e per finire, appena in queste ultime ore, Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco, secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, avrebbe riportato in allenamento una distrazione muscolare.

Tempo di recupero stimato? Dalle due alle tre settimane. Una brutta tegola per Gennaro Gattuso che ora a centrocampo potrà vantare di poca quantità, destinata però ad aumentare pian piano. Fortunatamente per gli azzurri infatti Fabian Ruiz sembra ormai quasi ristabilito del tutto.

Lo stesso Allan Marques, un po’ acciaccato nelle ultime settimane, è vicinissimo al completo ristabilimento. Arruolabili al 100%, nella zona centrale del campo, sono al momento solo Diego Demme, Piotr Zielinski e Eljif Elmas.

Gennaro Gattuso nelle ultime ore ha anche pensato di schierare Jose Maria Callejon nel ruolo di mezzala. Una soluzione ovviamente d’emergenza ma che può risultare ottima considerando la straordinaria duttilità tattica posseduta dallo spagnolo. Un’idea che comunque è destinata con ogni probabilità a rimanere tale.