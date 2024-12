Napoli, diversi calciatori dell’Atalanta nel mirino: ‘occasione’ Retegui-Zappacosta, Lookman solo in un caso

La SSC Napoli, durante il prossimo mercato invernale, punterà a rinforzare principalmente la panchina. Antonio Conte ha infatti richiesto di avere una rosa a disposizione importante e per questo sarà necessario subito effettuare un investimento per la difesa con diversi nomi di esperienza che sono finiti nel mirino del club partenopeo.

Il vero mercato sarà poi effettuato a giugno dove, probabilmente, si avranno a disposizione i 70 milioni di euro circa derivanti dalla cessione di Osimhen e, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, i premi derivanti da tale piazzamento. Un triplo acquisto potrebbe arrivare dalla squadra più in forma del campionato: l’Atalanta.

Un nome che nelle ultime ore è stato accostato agli azzurri è Mateo Retegui. L’attuale capocannoniere del campionato potrebbe infatti salutare i bergamaschi al termine della stagione ed approdare in un top club: Arsenal, Juventus o proprio il Napoli. La sua valutazione, attualmente, è di circa 55 milioni di euro.

Un altro giocatore che non ha mai smesso di seguire il club azzurro è Ademola Lookman. Quest’ultimo potrebbe arrivare in azzurro solo in caso di addio di Kvara, ipotesi probabile nel caso in cui non si trovi una soluzione sul rinnovo contrattuale. Il calciatore ha una valutazione di 55 milioni ma difficilmente l’Atalanta lo lascerà partire per meno di 70 milioni.

Un ultimo calciatore accostato al Napoli nei scorsi giorni è Davide Zappacosta. Antonio Conte è infatti alla ricerca di un terzino d’esperienza che possa fare entrambe le fasi e l’ex Chelsea, con una valutazione di 5-6 milioni di euro, farebbe al caso degli azzurri.