Napoli, diversi calciatori destinati all’addio: non solo Victor Osimhen

Con l’arrivo di Antonio Conte, in casa Napoli cambiano diverse gerarchie. Molti saranno i calciatori ad andare via a partire da Victor Osimhen, il quale ha firmato lo scorso rinnovo contrattuale con una clausola rescissoria che va dai 120 ai 130 milioni di euro.

Osimhen, tuttavia, non sarà il suo ad andare via. Con lui anche altri sono destinati all’addio: Juan Jesus, Lindstrom, Mario Rui, Simeone.

Chi potrebbe fare le valigie, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, è anche Mario Rui. Il portoghese, infatti, non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte e per questo diversi club, soprattutto della sua Nazione, si sono interessati alle prestazioni sportive del terzino.

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – MARIO RUI NON RIENTRA NEI PIANI DEL NUOVO NAPOLI DI ANTONIO CONTE

“Si muove qualcosa sul fronte Mario Rui. Il terzino portoghese non rientra nei piani del nuovo Napoli di Antonio Conte, come confermato recentemente anche dal suo agente, e quindi c’è la necessità di trovare una sistemazione in questa sessione di mercato”.

“Ci sono dei colloqui avviati con le tre big del Portogallo: Benfica, Porto e Sporting Lisbona”, riporta Il Corriere del Mezzogiorno.