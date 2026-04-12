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Napoli, diversi calciatori in prestito non hanno convinto e torneranno a fine stagione: c’è anche Lucca

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il Napoli si prepara a riaccogliere diversi calciatori rientranti dai prestiti, segno che non tutte le operazioni lontano dall’azzurro hanno dato i frutti sperati. Tra questi c’è Lorenzo Lucca, attaccante dalle grandi potenzialità ma protagonista di una stagione altalenante. Nonostante le aspettative, non è riuscito a imporsi con continuità, lasciando aperti dubbi sul suo futuro e sulla possibilità di trovare spazio nel progetto partenopeo.

Non è andata meglio a Jesper Lindstrom, che non è riuscito a incidere come previsto. Il talento non si discute, ma tra difficoltà di adattamento e rendimento discontinuo, il suo prestito non ha portato i risultati sperati. Il ritorno a Napoli rappresenta ora un momento delicato.

Situazione simile per Walid Cheddira, attaccante che non ha confermato quanto di buono mostrato in passato. Il salto di livello si è rivelato complicato e la sua stagione non ha evidenziato progressi significativi.

Infine, torna a Napoli anche Luca Marianucci dopo il prestito secco al Torino. Il giovane difensore ha trovato poco spazio e non è riuscito a convincere pienamente, complice anche la forte concorrenza. Il suo futuro resta incerto, ma il rientro offrirà comunque un’occasione per essere rivalutato dallo staff tecnico azzurro.

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