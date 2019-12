Napoli, diversi esuberi in rosa: la situazione

Oltre al mercato in entrata, il Napoli guarda anche a quello in uscita. Bisogna sfoltire e apportare qualche cambio alla rosa a disposizione di Gattuso. In particolare, i partenti individuati sono in cinque. Sulla lista l’ex, per così dire, titolarissimo dell’11 azzurro Faouzi Ghoulam che per i vari problemi fisici che continuano ad affliggerlo potrebbe cambiare aria.

Un’altra situazione delicata è quella di Younes, che quest’anno il campo praticamente non lo ha proprio visto. Chiuso nel suo ruolo di ala da Insigne, Callejon e a volte anche da Mertens, il tedesco ha richieste sia in serie A che in Bundesliga. Il Napoli potrebbe anche decidere di inserirlo in qualche affare, come ad esempio nella trattativa per Boga col Sassuolo, obiettivo per l’estate.

Ci sono poi gli esuberi, Tonelli e Ciciretti. Il primo ha un’offerta dal Lecce, la quale è ancora in fase di valutazione dall’ex Empoli. Ciciretti invece potrebbe finire in qualche squadra di serie B o addirittura di serie C.

Infine, il baby Gaetano, che Gattuso non lo vede troppo pronto per le rotazioni coi titolari, potrebbe andare via anche lui. Giuntoli potrebbe cercare per lui una sistemazione migliore, magari in serie A, o anche in serie B dove un sacco di squadre lo accoglierebbero e lo farebbero crescere con tutta calma.