Napoli, diversi i calciatori nella lista delle cessioni: alcuni sono arrivati appena un anno fa

Il Napoli si avvicina ad un’estate destinata a cambiare molti equilibri all’interno della rosa. La dirigenza azzurra starebbe valutando attentamente diversi calciatori, compresi alcuni arrivati soltanto un anno fa con investimenti molto importanti. In casa partenopea, infatti, ci sarebbero dubbi legati sia al rendimento che alla tenuta fisica di alcuni elementi considerati centrali ad inizio stagione.

Tra le situazioni più delicate c’è quella di Romelu Lukaku, il cui rapporto con l’ambiente sembra ormai arrivato ai titoli di coda. L’attaccante belga, fortemente sponsorizzato da Antonio Conte, sarebbe vicino all’addio dopo mesi complicati. Restano poi da chiarire le posizioni di Olivera, apprezzato per la sua capacità di ricoprire più ruoli, e di Beukema, finito nel mirino del Liverpool nonostante prestazioni non sempre convincenti. Entrambi sono stati pagati circa 30 milioni di euro.

Dubbi importanti anche su David Neres e Kevin De Bruyne. Il brasiliano continua ad alternare giocate decisive a frequenti stop fisici che avrebbero creato qualche preoccupazione nello staff tecnico. Per De Bruyne, invece, il nodo principale riguarda l’aspetto tattico: Conte lo considera un campione assoluto, ma la società starebbe riflettendo su come inserirlo nel modo migliore all’interno del progetto tecnico. Possibile prestito, invece, per Giovane, che avrebbe bisogno di continuità per completare il proprio percorso di crescita.

Sul fronte uscite, il Napoli potrebbe salutare diversi nomi pesanti. Alex Meret sarebbe sempre più lontano dalla permanenza, così come Noa Lang e Lorenzo Lucca, due operazioni costose della scorsa estate che non avrebbero rispettato pienamente le aspettative. In partenza anche Pasquale Mazzocchi ed Eljif Elmas: il club azzurro non sarebbe intenzionato a spendere i 17 milioni richiesti per il riscatto del macedone. L’impressione è che il Napoli voglia aprire un nuovo ciclo con scelte forti e una rosa profondamente rinnovata.