Napoli: emessi i divieti per la notta prima degli esami a San Martino

In occasione della notte prima degli esami, il sindaco del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza di divieti per i festeggiamenti previsti per i giorni martedì 17 giugno 2025 e mercoledì 18 giugno 2025, in piazzale San Martino al Vomero.

DIVIETI PER I FESTEGGIAMENTI – Davanti al grande afflusso di persone previste nei locali pubblici, in piazza e sulle strade per festeggiare la notte prima degli esami di maturità, il sindaco di Napoli ha deciso di disporre dei divieti.

Da quanto è possibile leggere sull’ordinanza, sono severamente vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta, presso tutti gli esercizi commerciali ubicati in piazzale San Martino, via Tito Angelino, via Morghen, dalle ore 15.00 di martedì 17 giugno 2025 alle ore 03.00 ovvero a cessate esigenze di mercoledì 18 giugno 2025.

Inoltre, è previsto il il divieto di vendita e possesso di spray urticante o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum (spray al peperoncino) dalle ore 15.00 di martedì 17 giugno 2025 fino a cessate esigenze di mercoledì 18 giugno 2025, in piazzale San Martino, via Tito Angelino, via Morghen.

Per chi viola tali divieti sono previste delle multe. Si parla di sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.