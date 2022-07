Napoli, Djiuricic se salta Deulofeu

Le trattative per l’arrivo di Deulofeu in azzurro non si sono ancora concluse. L’attaccante spagnolo, classe ’94, è attualmente legato all’Udinese ma in trattativa con la società napoletana, tuttavia, ancora non si conoscono i dettagli dell’operazione anzi sembra che le due società non riescano a trovare un punto di incontro.

In termini economici a separare l’arrivo di Deulofeu in azzurro sembra ci siano circa 5 milioni che l’Udinese chiede e non è disposta a cedere sul punto.

NUOVI OBIETTIVI

Se la trattativa con Deulofeu non dovesse concludersi con l’arrivo del calciatore a Napoli, la società ha già puntato gli occhi su Djuricic.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Scotto il centrocampista serbo potrebbe rappresentare l’alternativa a parametro zero per il Napoli. Djuricic, infatti, che ha giocato con il Sassuolo le ultime tre stagioni, è ormai svincolato ed in attesa di nuove proposte.