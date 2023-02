Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

Il Napoli riprenderà solo domani gli allenamenti in vista dei prossimi impegni. Spalletti ha concesso un giorno di riposo dopo la Champions League

Dopo il successo in terra tedesca di Champions League, Luciano Spalletti ha concesso un giorno libero alla squadra. Un gesto davvero apprezzato dalla squadra, che tornerà in campo per gli allenamenti soltanto domani.

Luciano Spalletti vuole prepararsi al meglio per la sfida del prossimo turno di Serie A che vedrà i partenopei in trasferta contro l’Empoli. Una partita difficile, in cui non si dovrà sbagliare.

Spalletti si arrabbia

Intanto, dopo la partita contro l’Eintracht Francoforte si è arrabbiato nel fuorionda. Avrebbe detto: “Mi parlano ancora di Totti e Icardi in televisione un’altra volta, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come li ho gestiti…”. Non è chiaro con chi fosse arrabbiato.

Nella conferenza post partita, invece, ha detto: “Va messa in evidenza questa cosa qui, la squadra non si è abbattuta dopo il calcio di rigore, ma fare subito gol, insistere perché volevamo vincere. Ragionando in maniera corretta, comportandosi così, ma volendo vincere la gara. Le vogliamo vincere tutte, le partite passano per non ripassare più. Questa partita qui la sognavamo da bambini, non la possiamo fallire. Sul 2-0 c’era la possibilità di fare il terzo gol, abbiamo fatto alcune cose bene, altre un po’ meno, potevamo provare di più. Non abbiamo concesso niente se non una palla in mezzo persa, l’Eintracht è fortissimo nelle ripartenza, loro vogliono campo da aggredire, non abbiamo subito nulla”.