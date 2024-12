Napoli, donna investe un bambino al passaggio a livello

A Nola, in provincia di Napoli, ieri, 26 Dicembre, si è consumata una tragedia. Un bambino di 10 anni è stato travolto ad un passaggio a livello.

La dinamica degli eventi non è ancora della tutto chiara. Una donna alla guida di un’auto, mentre le sbarre del passaggio a livello della Circumvesuviana, si stavano chiudendo, ha deciso ugualmente di passare. Nel frattempo, una famiglia composta da padre, madre, e figli, una di 13 anni e l’altro di 10, stavano attraversando.

La macchina ha travolto il bambino della coppia, la cui testa è finita sotto la ruota della vettura. La donna al volante dell’auto subito è scesa dalla macchina, nel panico, ha caricato il corpicino della vittima nel veicolo e l’ha portato al pronto soccorso. Arrivati all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, il bambino era già senza vita. I medici non hanno potuto far nulla. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia.

La donna, identificata, è attualmente indagata per omicidio. La Polizia di Stato ha aperto un’indagine. Il bambino di origini polacche, ma residente in Islanda, era nel territorio campano per trascorrere le vacanze in compagnia della sua famiglia.

A dare il triste annuncio dell’accaduto consumatosi nella ricorrenza di “Santo Stefano” è stato Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav. Il dirigente dell’azienda, dispiaciuto per l’evento, ha aggiunto che prossimamente verranno rimossi tutti i passaggi a livello, al fine di ridurre i pericoli. Ha scritto nel post su Facebook: “Le immagini delle telecamere sono all’esame delle autorità. Una tragedia, non ci sono parole. Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello. RFI punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo li elimina tutti appena possibile. Non è una scelta ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria”.