Napoli, dopo Beukema in via di definizione anche il quinto colpo di luglio

Dopo aver definito le trattative per il trasferimento in azzurro di Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang ed aver quasi chiuso per Sam Beukema, la SSC Napoli sta definendo in queste ore anche il quinto acquisto della campagna estiva di calciomercato: Juanlu Sanchez.

Gli azzurri, in queste ore, hanno formalizzato l’ultima e decisiva offerta ufficiale per il terzino del Siviglia, il quale, come rivelato dal giornalista di SKY, Luca Marchetti, è ormai ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della SSC Napoli: “[…] le parti si sono avvicinate rispetto ai giorni scorsi”.

NAPOLI, QUINTO COLPO ESTIVO AD UN PASSO: IL CLUB PARTENOPEO STA PERFEZIONANDO LA TRATTATIVA PER IL TRASFERIMENTO IN CAMPANIA DEL CALCIATORE SPAGNOLO, JUANLU SANCHEZ

“Per Juanlu, infatti, il Siviglia ha abbassato le richieste: 17 milioni di euro, con il Napoli che però resta fermo a quota 15, forte della volontà del giocatore, manifestata e ribadita da tempo alle due società. Le parti, è bene dirlo, si sono sicuramente avvicinate. Anzi, possiamo affermare che non sono mai state così vicine”, conclude l’esperto di calciomercato di SKY.