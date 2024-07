Napoli, dopo Buongiorno e Marin e il turno di Hermoso: azzurri in vantaggio sull’Inter?

Il Napoli sarebbe in pole position per ingaggiare Mario Hermoso dall’Atletico Madrid, battendo Roma, Juventus, Milan e soprattutto Inter che, nelle ultime ore, sta cercando di soffiare il calciatore a Giovanni Manna.

Il contratto del difensore che ha giocato con l’Atletico Madrid in questa stagione è scaduto il 30 giugno. Il calciatore ha appena compiuto 29 anni ed è nel fiore degli anni, quindi potrebbe essere un colpaccio per chiunque. Chiringuito TV aveva già ipotizzato che Hermoso avesse in mente una nuova esperienza in Serie A per il prossimo passo della sua carriera.

Questo ha di fatto escluso le proposte dell’Aston Villa e del Newcastle United, che avevano contattato i suoi rappresentanti a maggio. Il giocatore vuole andare in Italia, dove lo aspettano tante squadre, che potrebbero fare di lui uno dei punti fermi della difesa.

DOPO ALESSANDRO BUONGIORNO E RAFA MARIN, IL NAPOLI VUOLE ANCORA RINFORZARE LA DIFESA CON HERMOSO: BISOGNA BATTERE LA CONCORRENZA DELL’INTER PER L’EX CALCIATORE DI REAL E ATLETICO MADRID

Diversi club italiani si sono interessati, ma il Napoli è da sempre il favorito, essendo in trattativa da diversi mesi. Hanno proposto un contratto di quattro anni con opzione di prolungamento per un’altra stagione.