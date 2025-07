Napoli, dopo De Bruyne un altro grande investimento a centrocampo? Stuzzica il nome di Goretzka

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Napoli avrebbe mostrato interesse per Leon Goretzka nei mesi precedenti, centrocampista di alto profilo attualmente in forza al Bayern Monaco. L’intenzione del club partenopeo sarebbe quella di rinforzare la linea mediana con un giocatore di esperienza e qualità tecnica.

Antonio Conte, infatti, soprattutto in vista della Champions, vuole calciatori già pronti e con una grande esperienza alle spalle. Al Napoli manca un tassello da coprire per rinforzare il centrocampo, un calciatore alla Anguissa, ovvero capace di difendere e allo stesso tempo proporsi in fase offensiva.

NAPOLI, GORETZKA PER IL CENTROCAMPO? GLI AZZURRI VALUTANO NUOVI INVESTIMENTI PER IL CENTROCAMPO. NEL MIRINO ANCHE MIRETTI DELLA JUVENTUS

Il Napoli sarebbe pronto a provare l’assalto ad un calciatore della Juventus, Golden Boy nel 2022. Il giovane sarebbe Fabio Miretti, che ha disputato un’ottima stagione in prestito secco al Genoa. Il Napoli potrebbe ritrovarsi un Fabio Miretti in più in rosa, nella prossima stagione. Il giovane calciatore di proprietà della Juventus ha disputato un’ottima stagione in prestito secco al Genoa ed è rientrato da poco in bianconero.

Il Napoli avrebbe già trovato un’intesa con l’entourage, che sarebbe interessato al trasferimento, con i partenopei che ora dovrebbero trattare con i bianconeri. La richiesta della Juventus è di 10-12 milioni di euro, con il Napoli che sarebbe ben disposto a prenderlo per quella cifra.