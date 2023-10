Napoli, dopo Fortino arriva un altro addio: saluta Gismondi

Dopo il Social Media Manager Fortino, ecco che anche Jacopo Gismondi saluta il club partenopeo. Faceva parte dell’ufficio stampa degli azzurri da tre anni

A renderlo noto è Il Mattino, che ha portato alla luce la notizia. Infatti, il Napoli saluta un suo – ormai ex – membro dell’ufficio stampa. La persona in questione è Jacopo Gismondi, che da tre anni ricopriva il ruolo all’interno dell’area di comunicazione azzurra.

La notizia arriva dopo la sconfitta contro il Real Madrid, con il Napoli e Jacopo Gismondi che hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro. Non si conoscono le motivazioni, ma l’addio è maturato negli scorsi giorni.

Il retroscena di Braida

Mentre qualcuno saluta l’area comunicazione, qualcuno sarebbe potuto arrivare tra le fila degli azzurri. Infatti, intervenuto a “Si gonfia la rete”, Ariedo Braida ha risposto così alle domande di un possibile approdo passato in azzurro. Ecco cosa ha detto: “Nel calcio vincere è facilissimo, il difficile è perdere. Il Napoli ha ottenuto un risultato straordinario con lo scudetto attraverso il tempo, il lavoro. Ma tante cose sono cambiate, il direttore sportivo, l’allenatore, i collaboratori sono cambiati ed è evidente che qualcosa cambia. Il calcio non è matematico, a volte si rompe una magia. Il Napoli l’ha assaporata con lo scudetto giocando in maniera strepitosa. I giocatori non sono diventati meno bravi, ma le cose cambiano, il calcio non è matematico.

Ad Ancelotti mercoledì conferiranno la Laurea honoris causa vuol dire che nel calcio è stato strepitoso. Ha vinto in tutti i Paesi in cui è andato e lo conosco da tantissimi anni. E’ una persona che sa come vivere il calcio, lo sa fare molto bene. Lui è bravo a parlare e così facendo tira fuori da ogni calciatore le loro qualità.

Alla base di tutto esiste la società e poi arrivano tutti gli altri. La società non cambia, è la cosa più importante. Il Real Madrid ha una grande storia perché è una grande società, stesso dicasi per il Milan. Il Napoli sta costruendo una grande società e il segreto è non cambiare sempre perché se ogni anno cambi allenatore, vuol dire che qualcosa non va. A volte mancano le competenze, ci sono persone che occupano certe posizioni, ma non ne hanno le competenze. Ho una passione smisurata per il calcio perché è la mia vita, ma in questo momento sono in attesa. Quindi, sono fermo e credo che con la mia esperienza potrei contribuire ai successi di una società importante.

Se De Laurentiis mi ha cercato? Sono segreto d’ufficio! Mi è sempre piaciuto il Napoli. Molti anni fa, quando giocavo nel Cesena, feci un gol al Napoli e poi nel tempo, mi è dispiaciuto. Segnare al Napoli che era una grande società mi ha reso soddisfatto, una gioia sportiva chiaramente, quelle cose che ti inorgogliscono. Poi, quello che mi anima è la passione, quella che smuove il mondo”.