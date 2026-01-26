Napoli, dopo Giovane si lavora al secondo acquisto: c’è il sì del giocatore, ora l’accordo col club

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul calciomercato e guarda con interesse in casa Siviglia per Juanlu Sanchez. Il giovane esterno spagnolo ha già detto sì al club partenopeo, mostrando apertura totale al trasferimento in Serie A e al progetto tecnico azzurro. Un segnale importante, che conferma la volontà del calciatore di compiere un salto di qualità e misurarsi in un contesto ambizioso come quello napoletano.

Ora, però, la palla passa ai club. Secondo quanto rivelato dalla Spagna dal portale ABC, nella giornata di ieri il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale al Siviglia per avviare concretamente la trattativa. Una proposta che, tuttavia, non ha soddisfatto il club andaluso, deciso a tutelare al massimo il valore del proprio tesserato.

Il nodo principale riguarda la formula del trasferimento. Il Napoli avrebbe impostato l’affare con un diritto di riscatto, ma il Siviglia spinge affinché questo diventi un obbligo di riscatto a determinate condizioni, ritenute più garanzia di ritorno economico. Le cifre sarebbero intorno ai 15 milioni di euro.

La sensazione è che la trattativa possa entrare presto in una fase decisiva. Con l’accordo già raggiunto con Juanlu Sánchez, il Napoli lavora per limare i dettagli con il Siviglia e trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.