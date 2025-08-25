Napoli, dopo Hojlund arriva anche il nuovo centrocampista: affare da 15 milioni di euro, il nome

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Gli azzurri hanno ormai definito l’arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United, operazione in dirittura d’arrivo con la formula del prestito e diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Il danese sarà il nuovo riferimento offensivo per Antonio Conte, che lo ha indicato come rinforzo prioritario.

Con l’attacco sistemato, il club di De Laurentiis è pronto a muoversi sul centrocampo. L’obiettivo principale porta il nome di Marco Brescianini, mezzala classe 2000 di proprietà dell’Atalanta. Reduce da una stagione in crescita, il giocatore è considerato il profilo ideale per aggiungere corsa, inserimenti e duttilità alla mediana azzurra.

Il Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro per strappare il centrocampista ai nerazzurri. Una cifra importante, che testimonia la volontà della società di regalare a Conte un elemento giovane ma già pronto per il salto di qualità.

La strategia è chiara: Hojlund per l’attacco, Brescianini per il centrocampo. Due colpi che potrebbero dare nuova linfa al progetto tecnico e riportare entusiasmo in una piazza che sogna il ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Ciro Venerato, intervenuto a RAI News 24, ha fatto il punto sulla situazione del centrocampo. Il Napoli intensifica il pressing su Marco Brescianini, con gli agenti del giocatore che avrebbero già raggiunto un accordo verbale con la dirigenza partenopea. Adesso sarà compito dell’Atalanta trattare direttamente con il club azzurro. Percassi, intanto, valuta l’investimento su Musah prima di cedere Brescianini