Napoli, dopo Kvara si ferma anche Sirigu: salteranno entrambi l’Empoli

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, il Napoli sarà impegnato questa sera alle ore 18.30 contro l’Empoli. In campo non ci sarà Kvara per via della lombalgia che l’ha colpito dopo la gara contro il Liverpool.

Oltre il fenomeno georgiano e il difensore Rrahmani, nelle ultime ore si è fermato anche un altro calciatore, il portiere Salvatore Sirigu.

Per Sirigu si tratta di un affaticamento muscolare e per questo non prenderà parte alla partita contro l’Empoli.

Questo il comunicato di ieri della SSC Napoli: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma allo Stadio Maradona per la 14esima giornata di Serie A (ore 18.30)“.

“Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Kvaratskhelia e Rrahmani hanno svolto terapie e palestra. Sirigu sul finire dell’allenamento ha avvertito un affaticamento“.