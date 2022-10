Napoli, dopo Kvicha Kvaratskhelia Giuntoli acquista un altro potenziale fenomeno

Il dirigente sportivo della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli, nelle ultime settimane è stato portato alla ribalta per l’acquisto e la scoperta di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro arrivato in Campania per solo 10 milioni di euro ed ora un punto di riferimento della squadra.

Nei giorni scorsi, il dirigente azzurro, ha concluso un altro affare a sorpresa dal Barcellona, un acquisto che, al momento, è a disposizione della Primavera per via della sua età, 19 anni, ma che presto potrebbe esordire in prima squadra.

Stiamo parlando di Jorge Alastuey, centrocampista svincolato dal Barcellona classe 2003. Quest’ultimo era considerato uno dei maggiori talenti della cantera blaugrana, tanto da essere soprannominato “il Mago” da parte degli addetti ai lavori.

Il Napoli è riuscito ad anticipare tutta la folta concorrenza e portare in Campania un potenziale fenomeno del futuro.

Il dirigente sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è sempre alla ricerca di nuovi talenti, con la società partenopea sempre pronta a sfruttare nuove occasioni, soprattutto in ottica futura.